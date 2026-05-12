L' attrice ha dato il benvenuto al terzo figlio il secondo avuto dal compagno 29enne Oli Green Nome e sesso del bebè sono ancora top secret
Siena Miller ha annunciato di aver dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo nato dal compagno di 29 anni. La gravidanza si è svolta senza molti clamori, rimanendo sotto i riflettori per un periodo discreto. Il nome e il sesso del neonato non sono stati ancora resi noti. L'attrice ha 44 anni e ha mantenuto riservatezza durante tutto il percorso.
S ienna Miller è diventata di nuovo mamma. L’attrice, 44 anni, ha dato il benvenuto al suo terzo bebè, il secondo avuto dal compagno 29enne Oli Green, dopo una gravidanza molto discreta, vissuta lontana dai riflettori. Gravidanza e infezioni: quali sono e come prevenire i rischi X Leggi anche › Sienna Miller è incinta: ecco come lo ha annunciato Sienna Miller mamma per la terza volta a 44 anni: l’annuncio. È stata la stessa attrice ad annunciare l’arrivo del terzogenito, in una recente intervista a E!News. «È successo, ho un piccolo bebè nella porta accanto», ha detto senza però rivelare né il nome né il sesso dell’ultimo arrivato in famiglia, «Mi sembra che mettere insieme delle frasi sia un po’ una sfida», ha proseguito, «Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bambino ».🔗 Leggi su Iodonna.it
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