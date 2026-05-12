L' attrice ha dato il benvenuto al terzo figlio il secondo avuto dal compagno 29enne Oli Green Nome e sesso del bebè sono ancora top secret

Siena Miller ha annunciato di aver dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo nato dal compagno di 29 anni. La gravidanza si è svolta senza molti clamori, rimanendo sotto i riflettori per un periodo discreto. Il nome e il sesso del neonato non sono stati ancora resi noti. L'attrice ha 44 anni e ha mantenuto riservatezza durante tutto il percorso.

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