Sienna Miller è diventata mamma a 44 anni | nato il figlio che aspettava dal 29enne OIi Green
L’attrice ha dato alla luce il suo terzo bambino all’età di 44 anni. La nascita è stata comunicata pubblicamente e il figlio è stato avuto con il compagno, un uomo di 29 anni. La notizia è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sulla data di nascita o sul nome del neonato. La coppia aveva annunciato la gravidanza in precedenza.
Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta a 44 anni. L’attrice ha annunciato la nascita del figlio avuto con il compagno Oli Green.🔗 Leggi su Fanpage.it
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