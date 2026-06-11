Venerdì 12 giugno, l’ex Caserma Passalacqua ospiterà un evento con musica folk e live painting. Durante la serata, un duo musicale chiamato Dorica&Modlain si esibirà in un concerto, mentre un artista realizzerà un dipinto dal vivo. La performance artistica e la musica si svolgeranno contemporaneamente, creando un’atmosfera di rigenerazione nello spazio.

? Punti chiave? In Breve Arte e musica riprendono vita all’ex Caserma Passalacqua di Novara venerdì 12 giugno. Venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 18,30, lo Spazio Nòva ospiterà un evento che trasformerà l’ex Caserma Passalacqua in un centro di aggregazione tra arte, musica e cibo. L’iniziativa, organizzata dal gruppo nòva, prevede un market serale con la presenza di un art market e un baretto attivo per offrire proposte di food e drink ai partecipanti. L’ingresso per tutta la serata sarà gratuito. Un incontro tra espressione visiva e sonorità folk. Il programma della serata prevede un momento di forte impatto visivo grazie a un live painting. Questa attività artistica si svolgerà contemporaneamente al concerto previsto per l’occasione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara: musica folk e live painting rigenerano l’ex Caserma

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