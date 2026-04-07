Venerdì 10 aprile alle 21:15, presso la sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino, si terrà il concerto dei Karminantes, band nota per le sonorità del folk latino. L’evento si svolge a Ferno e vede la band esibirsi in un appuntamento musicale che unisce due mondi culturali attraverso la musica. L’ingresso è previsto per la serata organizzata nella località piemontese.

I Karminantes porteranno le sonorità del folk latino a Ferno venerdì 10 aprile, con un concerto previsto per le 21:15 presso la sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino. L’evento si svolgerà in via Mazzini 16, trasformando lo spazio della cooperativa in un ponte musicale che collega l’Europa all’America centro-meridionale. Il gruppo propone un percorso artistico che spazia tra diverse nazioni e culture, partendo dalle atmosfere del Messico per arrivare fino alle tradizioni di Cile e Argentina. Un mosaico sonoro tra l’America Latina e l’Europa. Il progetto dei Karminantes affonda le radici in un’etimologia suggestiva, unendo il termine latino carmen, legato al canto e alla poesia, alla parola spagnola caminantes, che indica chi cammina e richiama l’identità di un’etnia gitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folk latino a Ferno: i Karminantes uniscono due mondi in musica

A San Donato tra folk irlandese e jazz con “Un mondo di musica”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo...

Leggi anche: St.Patrick's day, festival della musica e delle danze folk e irlandesi all'ippodromo