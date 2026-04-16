The Circle – Folk Songs Live | Moreno Il Biondo ed E-Wired Empathy riportano la musica popolare nel futuro

Dal 17 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali “THE CIRCLE – FOLK SONGS (LIVE)”, il nuovo progetto di Moreno “Il Biondo” insieme a E-Wired Empathy. Un lavoro che rappresenta il secondo capitolo del percorso artistico Viaggio nella Musica Popolare, un progetto ambizioso che mette in dialogo tradizione e innovazione. Un disco che parte dalle radici. Con Folk Songs, Moreno “Il Biondo” ed E-Wired Empathy riportano al centro il valore umano della musica popolare: un patrimonio fatto di storie, dialetti, ritualità e identità collettive. Non si tratta però di una semplice operazione nostalgica, ma di una rilettura contemporanea, viva e in continua trasformazione.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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