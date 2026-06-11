Durante la notte, gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro diversi obiettivi in Iran, secondo fonti militari. L'Iran ha risposto puntando le basi militari nella regione. Il governo statunitense ha dichiarato che gli attacchi sono stati condotti come misura di autodifesa. In parallelo, il presidente ha dichiarato che senza un accordo non ci sarà pietà, senza specificare ulteriori dettagli.

Notte di guerra in Medio Oriente. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti "hanno completato ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran". Lo scrive il comando centrale su X. Le forze armate Usa, continua il post, "hanno lanciato attacchi contro sistemi di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea iraniani in tutto l'Iran. Mezzi del Corpo dei Marines, dell'Aeronautica e della Marina degli Stati Uniti hanno utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi iraniani che rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi e le navi mercantili internazionali in transito nelle acque regionali. Gli attacchi sono una risposta all'aggressione ingiustificata e continua dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Notte di guerra. Usa lanciano 49 Tomahawk, l'Iran punta le basi. Trump: "Accordo o non avremo pietà"

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U.S. Navy Destroyers Launch Tomahawks on Iran | Operation Epic Fury

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È stata una notte di tensioni, quella tra ieri e oggi, 10 giugno, tra USA e Iran. Tutto è iniziato con l’abbattimento di un elicottero Apache, che Washington ha attribuito a Teheran. #iran #guerra #usa #teheran x.com

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