Iran-Usa notte di guerra | attacco all' isola di Qeshm controffensiva contro le basi americane in Kuwait Bahrein

Nella notte, un attacco ha colpito una torre delle comunicazioni sull’isola di Qeshm, provocando danni visibili alla struttura. In risposta, forze iraniane hanno lanciato un’offensiva contro basi militari in Kuwait e Bahrein, colpendo diverse installazioni. Inoltre, sono stati segnalati attacchi anche al quartier generale della Quinta Flotta americana, situato in una delle due nazioni.

Notte di attacchi incrociati in Medio Oriente. Gli Stati Uniti attaccano una torre per le comunicazioni sull'isola iraniana di Qeshm e Teheran reagisce colpendo Kuwait, Bahrein e mettendo nel mirino anche il quartier generale della Quinta Flotta americana. "Qualsiasi nuova follia, qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini e della nostra sovranità incontrerà una risposta sismica, schiacciante e decisiva che andrà oltre le normali regole e i limiti", è il messaggio diffuso dai pasdaran, scrive Iran International, dopo l'attacco a Qeshm. "Le nostre coraggiose forze non esiteranno a ridurre in cenere tutte le basi degli aggressori e i loro interessi nella regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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