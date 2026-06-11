Una ragazza di 17 anni è stata molestata da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi dopo una cena di fine anno. La minorenne ha raccontato di essere stata palpeggiata e inseguita. Dopo l’accaduto, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. La polizia sta conducendo le indagini per identificare l’autore dell’aggressione.

Firenze, 11 giugno 2026 – Una ragazza di 17 anni sarebbe stata palpeggiata da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi dopo una cena di classe di fine anno. È accaduto lunedì sera, intorno alle 23.30, in via Pistoiese. Sul caso è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Peretola e sono in corso gli accertamenti. La denuncia della madre. A raccontare l’episodio è la madre della giovane, ancora scossa per quanto accaduto. “Mia figlia stava tornando da una cena di classe in pizzeria. L’autobus sarebbe passato dopo circa quaranta minuti e così ha deciso di fare a piedi il tratto che la separava da casa. A un certo punto mi ha telefonato piangendo. Era terrorizzata”. Secondo il racconto della donna, la ragazza stava percorrendo la strada quando sarebbe stata avvicinata da un uomo straniero, con la carnagione scura, in bicicletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Notte choc a Firenze per una minorenne: “Mi ha palpeggiata e inseguita, adesso soffro di attacchi di panico”

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