Una ragazza è stata inseguita e molestata in strada da un uomo che le ha raggiunto alle spalle, sollevato la gonna e toccato il fondoschiena. Dopo aver commesso l’atto, il molestatore si è allontanato mentre la vittima gridava. La polizia sta cercando l’uomo, descritto come di corporatura media, con capelli scuri e abbigliamento casual. La scena si è svolta in pieno giorno, in un’area frequentata da passanti.

Bologna, 2 giugno 2026 – L’ha raggiunta alle spalle, poi le ha sollevato la gonna e le ha toccato il fondoschiena, prima di scappare via sentendo le urla della vittima. La molestia non ha come sfondo un angolo buio o un vicolo cieco, ma un marciapiede di via degli Ortolani, in zona Savena, mentre il sole è ancora alto nel cielo. L’orologio segna una manciata di minuti dopo le 18.30, quando una ragazza di ventitré anni, domenica nel tardo pomeriggio, cammina lungo il marciapiede, a bordo strada. La ragazza è stata colta alle spalle. È al cellulare, assorta nei suoi pensieri, mentre si dirige verso la periferia. Improvvisamente, però, qualcuno la raggiunge, cogliendola alle spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza assalita in strada, inseguita e palpeggiata: è caccia al molestatore

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