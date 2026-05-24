Una studentessa di 20 anni ha denunciato di essere stata palpeggiata dopo aver partecipato a una festa. La vittima ha raccontato di essere rimasta pietrificata e di non aver avuto la forza di reagire durante l’episodio. L’accaduto è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 maggio, in una zona di Ferrara. La donna ha poi deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare l’autore dell’episodio.

Ferrara, 24 maggio 2026 – Dalla festa ’Fuoricorso’ all’incubo della violenza sessuale. È quanto avrebbe subito una studentessa universitaria di 20 anni che l’altra sera all’evento Sottomura è stata palpeggiata da uno straniero di 29 anni e addirittura schiaffeggiata dallo stesso giovane, originario del Mali. Nell’ambito della festa, tra una risata, una birra di troppo e i ritrovi serali, c’è una vicenda che stona e sulla quale stanno indagando i carabinieri perché i passaggi sono tutti da definire. Anche se la nottata si è conclusa con l’arresto dello straniero per violenza sessuale. Ma veniamo ai fatti. Cos’è successo alla festa. Alla festa ’Fuoricorso’, l’altra notte, una ragazza di 20 anni ha incontrato degli amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte choc per una studentessa 20enne, palpeggiata dopo una festa: “Ero pietrificata e non riuscivo a difendermi”

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