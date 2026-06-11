L’assessora regionale al Turismo, coinvolta in un’indagine per concussione, ha deciso di non dimettersi. I suoi legali hanno dichiarato che le procedure adottate sono state corrette. Non ci sono state azioni di dimissione da parte sua, e secondo quanto riferito, non avrebbe mai preso in considerazione questa possibilità. La sua posizione resta invariata, nonostante le indagini in corso.

L’assessore regionale al Turismo, Graziamaria Starace, indagata per concussione, non si dimette, ed anzi non avrebbe neanche mai pensato a questa ipotesi, seppur da più parti negli ambienti politici pugliesi si registrano pressioni affichè l’assessora garganica rassegni le dimissioni. Il caso Starace continua a tenere banco e dai banchi del consiglio regionale si discute della posizione del governatore pugliese, Antonio Decaro, che in una nota trasmessa ieri sera ha preferito mantenere la linea della prudenza e del garantismo. Starace alle scorse elezioni regionali è risultata la prima eletta della lista "Decaro Presidente" nella provincia di Foggia. In attesa di capire quali risvolti possa avere la prima vera grana politico giudiziaria per il presidente pugliese, resta come certezza la volontà della Starace di continuare il suo mandato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Niente dimissioni, l?assessora Starace tira dritto. I legali: «Corrette le procedure adottate»

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