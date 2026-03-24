Meloni tira dritto dopo il referendum | niente fiducia e nessuna crisi politica

Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, il governo ha confermato che non ci saranno mozioni di sfiducia né situazioni di crisi politica imminenti. Le autorità hanno dichiarato che l’attuale maggioranza continuerà a portare avanti le proprie politiche senza la necessità di passaggi parlamentari straordinari. Nessun cambiamento sostanziale è stato annunciato nelle prossime settimane.

Roma - Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, il governo esclude scenari di instabilità e ribadisce la continuità dell’azione politica senza passaggi parlamentari straordinari immediati. Non ci sarà alcuna richiesta di voto di fiducia da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’esito negativo del referendum sulla giustizia. È quanto emerge da fonti di governo qualificate, secondo cui non sussistono le condizioni per parlare di una vera e propria crisi politica. Secondo quanto riferito, l’attuale fase non richiederebbe passaggi formali in Parlamento, poiché l’esecutivo mantiene la propria stabilità e la piena operatività. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meloni tira dritto dopo il referendum: niente fiducia e nessuna crisi politica Articoli correlati Crisi Woolrich, la proprietà tira dritto sui trasferimenti? I sindacati: "Indennizzi per chi lascia"Non ha dato una risposta alle incognite sul futuro dei 139 lavoratori e lavoratrici di Woolrich a rischio trasferimento il primo incontro, avvenuto... Al referendum una batosta tutta politica: a Meloni non basterà far finta di nienteCosa accadrà dopo la vittoria del No al referendum? Giorgia Meloni non può far finta di nulla, non può continuare serenamente a governare senza... Meloni entra in campagna sul referendum: segno che qualcosa non va Approfondimenti e contenuti su Meloni tira Discussioni sull' argomento Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto; La maggioranza tira dritto: Questo referendum non incide sulle sorti del governo; Vince il NO con il 54%. Sconfitta la Meloni che non molla: Rispetto la decisione degli italiani, ma io; Meloni ammette la sconfitta e tira dritto, Renzi: Per Lei sarà una Via crucis. Dopo il primo vero schiaffo politico, Meloni al bivio: tirare a campare (tra ministri delegittimati e alleati-nemici) o ribaltare il tavolo - facebook.com facebook Vince il No, la politica tira le somme. Meloni: «Occasione persa». Il Campo Largo pensa già alle primarie x.com