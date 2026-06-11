Neto esorta il Portogallo ad abbracciare il sogno in vista della Coppa del Mondo

Pedro Neto ha invitato i compagni di squadra del Portogallo a credere nella possibilità di vincere la Coppa del Mondo. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti dichiarazioni pubbliche, in cui ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la motivazione e l’ambizione. Neto ha aggiunto che il team deve concentrarsi e lavorare duramente per realizzare il sogno di conquistare il trofeo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui piani o sulla strategia del team.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Pedro Neto vuole che i suoi compagni di squadra del Portogallo “abbraccino il sogno” di vincere la Coppa del Mondo. Mercoledì la squadra di Roberto Martinez ha sconfitto la Nigeria per 2-1 nell’ultima partita di riscaldamento della Coppa del Mondo a Leiria. Dopo che Cristiano Ronaldo ha sprecato un’occasione d’oro, Neto ha portato il Portogallo in vantaggio al 23? con un finale composto nell’angolo in basso a destra prima che Akor Adams pareggiasse il punteggio prima dell’intervallo. Il Portogallo ha avuto diverse opportunità per ripristinare il vantaggio, ma Ronaldo è stato colpevole di aver sprecato occasioni più clamorose. Con grande sollievo dell’attaccante dell’Al-Nassr, Francisco Conceicao ha segnato il gol vincente a 15 minuti dalla fine, trovando l’angolo in basso a sinistra con un tiro mirato da destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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