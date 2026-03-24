Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Macedonia del Nord cercherà di qualificarsi per la sua prima Coppa del Mondo attraverso gli spareggi di questo mese. La squadra di Goce Sedloski si è assicurata un posto agli spareggi arrivando terza nel Gruppo J di qualificazione dietro a Belgio e Galles, che ha visto poi affrontare la Danimarca nella semifinale degli spareggi. La vincente di quella partita affronterà poi la Repubblica Ceca o la Repubblica d’Irlanda per un posto nel torneo di quest’estate. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Se la Macedonia del Nord dovesse ribaltare i pronostici e vincere le prossime due partite, sarebbe la loro prima apparizione in Coppa del Mondo e la seconda in un grande torneo internazionale, dopo il tilt di Euro 2020. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I convocati per la Coppa del Mondo 2026 della Macedonia del Nord: l’ultima selezione di Goce Sedloski in vista degli spareggi di qualificazione alla Coppa del Mondo

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