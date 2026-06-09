Renato Veiga ha dichiarato che il Portogallo non è tra i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo, ma resta una squadra con possibilità di competere. Ha aggiunto che la squadra di Roberto Martinez è considerata un’outsider nel torneo in Nord America. Veiga ha sottolineato che il team può comunque giocarsi le sue chances, anche se non viene visto come uno dei principali candidati.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Renato Veiga ha minimizzato l’idea che il Portogallo fosse favorito per la Coppa del Mondo, ma ha insistito sul fatto che la squadra di Roberto Martinez era contendente in Nord America. Il Portogallo inizierà il suo cammino nel Gruppo K il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre Uzbekistan e Colombia saranno le altre avversarie nella prima fase del torneo. La Selecao avrà un’altra amichevole pre-torneo, mercoledì contro la Nigeria, mentre cerca di consolidare la vittoria per 2-1 sul Cile, una partita che ha visto l’espulsione di Rafael Leao. Il Portogallo non ha mai vinto la Coppa del Mondo, il suo miglior piazzamento è stato il terzo posto nell’edizione del 1966 in Inghilterra, mentre è stato eliminato ai quarti di finale in Qatar quattro anni fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Portogallo è “contendente, non favorito” per la vittoria della Coppa del Mondo, dice Veiga

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