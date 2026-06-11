nesta il peso del passato e la forza di ricominciare

Una persona ha deciso di riprendere la propria attività dopo un periodo difficile, desiderando lasciarsi alle spalle un’esperienza negativa. Ha espresso l’intenzione di ricominciare subito, senza attendere troppo, e di affrontare nuovamente il mondo del lavoro con determinazione. La volontà di ripartire si traduce in un impegno concreto a superare le difficoltà passate e a rimettersi in gioco. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze o sui tempi di questa ripresa.

Tempo di lettura: 3 minuti La voglia di ripartire, di lasciarsi alle spalle una stagione amara e di tornare immediatamente in gioco. Alessandro Nesta si è presentato così nella sua prima conferenza stampa da allenatore dell’ Avellino, inaugurando ufficialmente una nuova fase della sua carriera. L’ex campione del mondo arriva in Irpinia dopo l’esperienza conclusa con la retrocessione del Monza, un epilogo che lo stesso tecnico ha ammesso di aver faticato ad assorbire. Per questo motivo, nei mesi successivi, aveva scelto di prendersi del tempo, rinunciando anche ad altre opportunità prima di accettare la proposta biancoverde. La trattativa si è sviluppata rapidamente e ha portato alla firma di un contratto biennale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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