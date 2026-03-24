C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 24 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Bersan e Bahar avevano provato grande sollievo per essere riuscite a pagare il loro debito grazie alla vendita dei diamanti. Erano convinte di potersi finalmente lasciare alle spalle questa terribile e spaventosa vicenda ma non è stato davvero così. Cem ha detto a Bahar e Bersan che sono ancora in debito con lui, con il suo spietato atteggiamento gli ha chiaramente detto che dovranno fare ancora delle cose per lui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 24 marzo 2026: Sirin segue Bahar, Ceyda e Bersan, Enver vuole ricominciare

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