Uno spettacolo sull’amore vero sulla libertà e sulla forza di ricominciare

È in programma uno spettacolo che affronta il tema dell’amore autentico, mostrando le difficoltà e le opportunità di ricominciare. La rappresentazione narra di momenti di caduta e di rinascita, offrendo uno sguardo sulla capacità di superare le avversità e di ritrovare la propria strada. Attraverso un percorso tra momenti oscuri e luci, si concentra sulla forza interiore necessaria per ricominciare e riscoprire se stessi.

Uno spettacolo che racconta l’amore vero, fatto di cadute, rinascite e seconde possibilità.Un viaggio tra oscurità e luce, alla scoperta della forza di rialzarsi e ritrovare se stessi.Un messaggio intenso e diretto sulla libertà: da ogni giudizio, da ogni dipendenza, da tutto ciò che cerca di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06 A Montegrotto «Metafisica dell’amore»: uno spettacolo comico sull'universalità del sentimentoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Venerdì 13 marzo alle... Leggi anche: "Nebbia": a Novara uno spettacolo teatrale sull'Alzheimer tra memoria, amore e cura