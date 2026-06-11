Nearco da spiaggia col nuovo tormentone
Come ogni anno, all’inizio dell’estate, viene pubblicato un nuovo brano di Nearco, segnando l’avvio ufficiale della stagione musicale estiva. Il pezzo viene rilasciato in concomitanza con l’apertura degli stabilimenti balneari e delle attività legate alla stagione calda. La pubblicazione si inserisce nella tradizione annuale dell’artista di proporre un tormentone che accompagna i primi mesi della stagione.
Come ogni inizio d’estate, puntuale come l’apertura degli ombrelloni, arriva il nuovo pezzo di Nearco a lanciare ufficialmente la stagione estiva. Dai prossimi giorni, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali " Abbiamo una vita sola ", il nuovissimo singolo del cantautore, rocker e intrattenitore castellano. Un brano che arricchisce la sua vasta produzione e che, muovendosi sui binari ormai collaudati dell’ironia e della provocazione, vuole lanciare un messaggio forte e chiaro. Il brano nasce come un vero e proprio inno alla consapevolezza, ricordandoci "che questa nostra esistenza è un dono prezioso, da rispettare, valorizzare e vivere sempre fino in fondo, accettando il pacchetto completo fatto di errori, esperienze, gioie e inevitabili dolori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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