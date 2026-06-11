Come ogni inizio d’estate, puntuale come l’apertura degli ombrelloni, arriva il nuovo pezzo di Nearco a lanciare ufficialmente la stagione estiva. Dai prossimi giorni, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali " Abbiamo una vita sola ", il nuovissimo singolo del cantautore, rocker e intrattenitore castellano. Un brano che arricchisce la sua vasta produzione e che, muovendosi sui binari ormai collaudati dell’ironia e della provocazione, vuole lanciare un messaggio forte e chiaro. Il brano nasce come un vero e proprio inno alla consapevolezza, ricordandoci "che questa nostra esistenza è un dono prezioso, da rispettare, valorizzare e vivere sempre fino in fondo, accettando il pacchetto completo fatto di errori, esperienze, gioie e inevitabili dolori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nearco da spiaggia col nuovo tormentone

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