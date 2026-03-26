La giunta comunale di Rimini ha approvato uno schema di convenzione con la Regione Emilia Romagna per riqualificare l’area tra la Spiaggia Libera Tutti e piazzale Boscovich. L’intervento prevede un investimento di 500 mila euro e coinvolge un’area che si estende dalla zona portuale fino alla spiaggia, con l’obiettivo di rinnovare lo spazio pubblico e migliorare l’accessibilità.

La giunta comunale approva lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione dei collegamenti tra l'arenile e l’area di Piazzale Boscovich La giunta comunale di Rimini ha approvato lo schema di convenzione tra Comune di Rimini e Regione Emilia Romagna per la riqualificazione dell'area compresa tra la Spiaggia Libera Tutti - lo spazio di arenile inclusivo e senza barriere - e piazzale Boscovich. Il progetto è parte integrante del programma di azioni e investimenti che punta a consolidare l’esperienza pilota lanciata la scorsa estate in una realtà ancora più completa e articolata, da sviluppare attraverso l’innesto di maggiori servizi e opportunità per i fruitori della spiaggia e andando a potenziare le dotazioni e le infrastrutture. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dal porto alla spiaggia, nuovo volto per l’area di piazzale Boscovich: investimento da 500 mila euro

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