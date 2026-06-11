i marinai hanno attezzato spiaggia e punto ristoro raggiunto un accordo col nuovo concessionario

I marinai hanno attrezzato la spiaggia e il punto ristoro, preparando le strutture per l'apertura. È stato raggiunto un accordo con il nuovo concessionario per la gestione di queste aree. La procedura di assegnazione delle dieci concessioni demaniali marittime di Marinella procede con passi avanti concreti.

Passi in avanti per la procedura di assegnazione delle 10 concessioni demaniali marittime di Marinella. Stamani, alle 11, nella sala consigliare, la commissione valutatrice composta dai dirigenti Giovanni Mugnani e Valentina Chiavacci e dal segretario generale del Fulvio Pastorino, procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle circa 60 offerte presentate dai soggetti interessati ai lotti destinati agli stabilimenti balneari. Uno step necessario e prepedeutico alla successiva comparazione delle offerte che porterà alle nuove assegnazioni. Nel frattempo mentre a giugno inoltrato il litorale appare ancora a macchia di leopardo, con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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