Ndicka sacrificato per il settlement | Roma chiede 40 milioni Premier scatenata

Roma ha chiesto 40 milioni di euro per la cessione di Evan Ndicka, che sta partecipando ai Mondiali. Il club ha deciso di sacrificare il difensore per raggiungere un accordo di vendita, mentre il giocatore segue le partite con attenzione, tenendo d'occhio anche le trattative di mercato. La richiesta economica è stata comunicata ai potenziali acquirenti, e la situazione rimane calda in vista delle prossime settimane.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Evan Ndicka vivrà questo Mondiale con uno sguardo al campo e uno al telefono. Il difensore ivoriano della Roma è il principale indiziato per il grande sacrificio dell’estate giallorossa: la sua cessione entro il 30 giugno è diventata una priorità assoluta per rispettare il settlement agreement firmato con la Uefa nel 2022. Come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, la Roma parte da una valutazione di 40 milioni di euro ma si siederebbe a trattare già a 32-35: e dall’Inghilterra, dove i problemi di bilancio a giugno si pongono relativamente, l’interesse nelle ultime ore si è fatto insistente e diffuso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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