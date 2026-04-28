Calciomercato Roma Ndicka sacrificato? Torna di moda Lucumì

La Roma si prepara alla prossima stagione e sta valutando alcune mosse nel settore difensivo. Tra i nomi al centro delle discussioni ci sono Ndicka e Lucumì, con quest’ultimo che torna a essere menzionato come possibile obiettivo di mercato. La squadra sta monitorando le opzioni disponibili per rafforzare la linea difensiva e adeguarsi alle esigenze tecniche. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, in vista delle prossime trattative.

La Roma comincia a muoversi in vista della prossima stagione e guarda con attenzione anche al reparto difensivo. Tra i nomi monitorati c’è quello di Jhon Lucumì, difensore centrale del Bologna che proprio contro i giallorossi in Europa League ha giocato due partite di alto livello. Un centrale roccioso, con esperienza in Serie A e nelle coppe europee, rappresenterebbe uno dei profili sotto osservazione, soprattutto se Ndicka dovesse essere ceduto. Il profilo di Lucumì. Nonostante qualche passaggio a vuoto, nelle ultime stagioni Lucumì ha dimostrato grande solidità e affidabilità, confermando le sue qualità anche nelle recenti sfide contro la Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ndicka sacrificato? Torna di moda Lucumì Notizie correlate Calciomercato Roma, torna di moda Belghali: è sfida a Inter e JuventusIl nome di Rafik Belghali torna prepotentemente a orbitare nell’universo della Roma, confermandosi come uno degli obiettivi sensibili per la... Calciomercato Roma, Ndicka in bilico: l’Inter osserva il difensoreIl nome di Evan Ndicka finisce ufficialmente sulla lista dei possibili partenti in casa Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Roma, riscatto Malen: Ndicka sacrificato per l'UEFA; Calciomercato Roma - L'Inter valuta Ndicka; Plusvalenze da 80 milioni entro giugno Sponsor e cessioni: il piano di rientro. Calciomercato Roma News | Malen, la UEFA complica i piani per il riscatto. Idea Alajbegovic (5 aprile 2026)Calciomercato Roma News: il settlement agreement della UEFA potrebbe negare il riscatto dell'attaccante olandese dall'Aston Villa (5 aprile 2026) Il calciomercato Roma ragiona e lavora su più fronti ... ilsussidiario.net Roma, Ndicka: Tensione a Trigoria? Da parte nostra l'ambiente non era così caldo come viene raccontatoEvan Ndicka, difensore ivoriano della Roma, ha parlato a DAZN e Sky dopo l'1-1 contro l'Atalanta: Ci racconti come è lo spogliatoio dopo questo risultato? Siamo tranquilli, volevamo vincere e questo ... calciomercato.com Il Genoa pensa al riscatto di Baldanzi. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-baldanzi-el-shaarawy-venturino/ #ASRoma #Romanewseu facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com