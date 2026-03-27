Roma asta internazionale per Ndicka | chiesti 40 milioni per il sacrificio

Un'asta internazionale è in corso per il trasferimento di Ndicka, difensore centrale ivoriano attualmente in forza alla Roma. Per il giocatore sono stati richiesti 40 milioni di euro, cifra che riflette il valore di mercato e la volontà del club di monetizzare la sua cessione. La situazione contrattuale e le esigenze di bilancio della società stanno determinando questa possibile separazione.

Il futuro di Evan Ndicka alla Roma entra in una fase di incertezza strategica: il centrale ivoriano, protagonista di una stagione da record, è diventato il principale indiziato per un sacrificio di bilancio nella prossima sessione estiva. Nonostante la centralità tattica nel sistema di Gasperini, le esigenze finanziarie dei Friedkin potrebbero spingere il club a capitalizzare la crescita esponenziale del calciatore. La valutazione fissata dalla dirigenza giallorossa è perentoria: la base d’asta parte da 40 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza monstre considerando l’arrivo del difensore a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, asta internazionale per Ndicka: chiesti 40 milioni per il sacrificio Articoli correlati Assegno firmato da Jobs e Wozniak vende per oltre 1,2 milioni di dollari in asta internazionaleUn assegno da 500 dollari emesso da Apple nel marzo 1976, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per 2,4 milioni di dollari,... Cosa è successo a Valentin Carboni, dai 40 milioni chiesti dall’Inter al mesto ritorno in ArgentinaValentin Carboni lascia in anticipo il Genoa dopo una stagione con poco spazio, lontana dalle aspettative dell’Inter che nel 2024 lo valutava 40... Tutti gli aggiornamenti su Roma asta internazionale per Ndicka... Temi più discussi: Le aste della settimana: Arte, design, gioielli e fumetti; Gli artisti italiani guidano l’asta di Christie’s a Parigi; ### Morning note: l'agenda di mercoledi' 25 marzo; Roma tradita in Europa sull'Agenzia delle dogane. Moira Orfei, all’asta a Roma i tesori della regina del circoSi tratta di un'asta di pezzi unici e inestimabili appartenuti alla leggenda internazionale e icona dello showbiz italiano. L'asta si svolgerà nella Capitale, in Via Beatrice Cenci 9, sia dal vivo che ... tg24.sky.it Beneficenza. Fondazione Pfizer promuove asta per Dynamo CampGrazie all’intervento della prestigiosa casa d’aste internazionale Christie’s, le opere saranno battute all’asta con l’unico obiettivo di raccogliere fondi per sostenere Dynamo Camp nella sua missione ... quotidianosanita.it Migliaia di donne d’Italia lavoreranno alacremente per tessere manufatti da poter esporre alla manifestazione conclusiva che si terrà a Roma il 20 giugno. L’esposizione, realizzata attraverso i lavori a uncinetto, con stoffe cucite tra loro, in lana o in cotone, sara - facebook.com facebook La procura di Roma sta indagando sull’ipotesi che alcuni imprenditori abbiano manipolato le gare di appalto di alcuni importanti enti e aziende pubbliche, corrompendo funzionari e dirigenti al loro interno x.com