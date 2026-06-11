Migliaia di tifosi hanno invaso le strade di Manhattan per celebrare la vittoria dei Knicks in Gara 4 delle finali NBA. La squadra ha completato una rimonta record, portando i supporter a festeggiare in modo spontaneo e numeroso. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, scatenando l’entusiasmo tra i presenti. La celebrazione si è protratta nelle ore successive alla fine della partita.

Migliaia di tifosi dei New York Knicks hanno festeggiato nelle strade di Manhattan dopo la spettacolare vittoria della squadra in Gara 4 delle finali NBA. Le immagini mostrano cori, bandiere e caroselli attorno al Madison Square Garden al termine di una serata destinata a entrare nella storia della franchigia. I Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs 107-106 completando u na clamorosa rimonta dopo essere stati sotto di 29 punti. A decidere la partita è stato OG Anunoby, che a poco più di un secondo dalla sirena ha trasformato il rimbalzo offensivo nato da un tiro sbagliato di Jalen Brunson. Con questo successo New York si porta sul 3-1 nella serie finale e ha ora tre occasioni per conquistare il titolo NBA, che manca dal 1973. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - NBA, festa a New York dopo la rimonta record dei Knicks in Gara 4

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Inside New York City After Knicks Lose Finals Game 3

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