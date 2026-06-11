Durante la gara-4 delle NBA Finals 2026, i Knicks hanno completato una rimonta da 3-1 nella serie, vincendo 107-106 contro i San Antonio Spurs. La partita è stata caratterizzata da un canestro decisivo di OG Anunoby a poco più di un secondo dalla fine. La vittoria ha permesso ai Knicks di pareggiare la serie, con una delle più sorprendenti rimonte nella storia delle finali NBA.

Una delle più incredibili partite della storia delle NBA Finals. Semplicemente si può descrivere così la gara-4 tra New York e San Antonio, con i Knicks che completano una folle rimonta e vincono107-106 con un irreale canestro di OG Anunoby ad poco più di un secondo dalla fine. Il Madison impazzisce completamente e festeggia un 3-1 nella serie che al termine del primo quarto e poi all’intervallo sembrava totalmente impensabile dal potersi realizzare. I New York Knicks riescono a rimontare uno svantaggio di ventinove punti, completando così la più grande rimonta della storia delle Finals, ma negli ultimi due minuti ancora una volta come nelle altre sfide succede veramente di tutto, con anche alcuni folli errori di Hart da una parte e Fox dall’altra e con Anunoby che vola a rimbalzo sull’errore di Brunson e tocca il pallone verso la retina quando manca un secondo alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - NBA Finals 2026, Anunoby fa impazzire New York! Rimonta storica dei Knicks e 3-1 nella serie

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