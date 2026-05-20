Playoff NBA rimonta clamorosa dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers | gli highlights

I New York Knicks hanno compiuto una rimonta storica contro i Cleveland Cavaliers nella prima partita dei playoff NBA. La squadra è riuscita a recuperare un deficit di 22 punti, accumulato negli ultimi otto minuti di gioco, e ha concluso con un punteggio di 115-104. La partita si è conclusa con una vittoria sorprendente per i Knicks, che hanno ribaltato le sorti del match nel finale. Questo risultato rappresenta la più grande rimonta nella storia della franchigia nei playoff NBA.

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I New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia contro i Cleveland Cavaliers in gara-1 dei playoff Nba: sotto di 22 punti a meno di 8 minuti dalla fine New York riesce a portarsi al 115-104 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff NBA, rimonta clamorosa dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers: gli highlights ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video New York Knicks vs Philadelphia 76ers Full Game 2 Highlights - May 6, 2026 | NBA Playoffs Sullo stesso argomento Nba Playoff 2026, storica rimonta dei Knicks contro i CavaliersNella finale Playoff di Eastern Conference di Nba, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison... Leggi anche: Playoff Nba highlights: Detroit completa la rimonta, passa anche Cleveland New York Knicks, rimonta pazzesca contro Cleveland: da -22 vince gara 1 all’overtime, Brunson show!Al Madison Square Garden i Knickerbockers vincono la prima sfida contro i Cavaliers nel segno della loro stella ... tuttosport.com L’incredibile rimonta dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers, in NBANella notte italiana tra martedì e mercoledì i New York Knicks hanno battuto 115 a 104 i Cleveland Cavaliers nelle finali di Conference dell’NBA, le semifinali del campionato nordamericano di basket. ilpost.it