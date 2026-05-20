Playoff NBA rimonta clamorosa dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers | gli highlights
I New York Knicks hanno compiuto una rimonta storica contro i Cleveland Cavaliers nella prima partita dei playoff NBA. La squadra è riuscita a recuperare un deficit di 22 punti, accumulato negli ultimi otto minuti di gioco, e ha concluso con un punteggio di 115-104. La partita si è conclusa con una vittoria sorprendente per i Knicks, che hanno ribaltato le sorti del match nel finale. Questo risultato rappresenta la più grande rimonta nella storia della franchigia nei playoff NBA.
I New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia contro i Cleveland Cavaliers in gara-1 dei playoff Nba: sotto di 22 punti a meno di 8 minuti dalla fine New York riesce a portarsi al 115-104 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
New York Knicks vs Philadelphia 76ers Full Game 2 Highlights - May 6, 2026 | NBA Playoffs
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