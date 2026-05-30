Il mercato della Roma si accende su Jashari | duello con l’Atalanta ma il Milan congela l’affare

La Roma ha avviato trattative per il trasferimento di un difensore, con un duello tra Atalanta e Milan che si sta delineando. Tuttavia, il club rossonero ha deciso di bloccare temporaneamente l’affare, lasciando in sospeso la trattativa. I proprietari della squadra hanno deciso di seguire le indicazioni del nuovo allenatore, puntando a rafforzare la rosa in vista delle competizioni europee.

I proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno deciso di assecondare le richieste del loro nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, avviando le grandi manovre per consegnargli una rosa all’altezza del ritorno in Europa. Nelle ultime ore i radar degli uomini di mercato giallorossi si sono posati con decisione sulla linea mediana del campo, individuando un profilo di spessore che piace parecchio anche a un’altra big del nostro campionato. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il club capitolino è piombato su Ardon Jashari, regista svizzero attualmente in forza al Milan ma finito ai margini del progetto tecnico. L’inserimento della squadra capitolina ha surriscaldato l’asse di mercato, aprendo una vera e propria sfida di mercato con l’ Atalanta, da tempo sulle tracce del calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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