Fondazione teatro la svolta | ritirato il ricorso al Tar nasce una nuova scuola

La Fondazione teatro della Toscana ha ritirato il ricorso presentato al Tar e ha annunciato la creazione di una nuova scuola popolare di drammaturgia. L’annuncio è stato comunicato oggi, dopo che in passato si era sviluppato un contenzioso legale riguardo alla gestione delle attività formative dell’ente. La decisione è stata resa nota con una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del ritiro.

Pontedera, 25 marzo 2026 – Colpo di scena, non poteva essere altrimenti visto il soggetto protagonista del braccio di ferro, per la Fondazione teatro della Toscana: sì alla scuola popolare di drammaturgia. Stop al ricorso al tar. La Fondazione in cui è incluso anche il Teatro Era, ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura al progetto speciale sulla Scuola popolare di drammaturgia e sceglie la via della risoluzione delle controversie amministrative. Finisce così il duello che aveva visto la fondazione, con baricentro a Firenze, vedersi sfilare il titolo “nazionale“ che nei mesi scorsi aveva acceso un aspro dibattito che aveva anche coinvolto le forze politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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