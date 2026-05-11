Nasce la ‘Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Ets’

È stata ufficialmente costituita la ‘Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Ets’, un ente del Terzo Settore. La fondazione si occupa di promuovere iniziative legate alla figura dell’ex sindaco e alla tutela del territorio. La decisione è stata formalizzata con l’iscrizione all’albo degli enti del terzo settore, e ora l’organizzazione può operare secondo le norme previste per questa categoria. La fondazione ha l’obiettivo di sostenere progetti e attività di interesse pubblico.

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