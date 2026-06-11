napoli sfida medica per salvare i piccoli pazienti critici

In una struttura ospedaliera del sud Italia si sta affrontando una sfida per salvare bambini in condizioni critiche, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare le decisioni cliniche. La questione riguarda anche le difficoltà che portano alcuni medici a lasciare i reparti di emergenza pediatrica. L’obiettivo è migliorare la qualità delle cure e ottimizzare le scelte terapeutiche, anche attraverso strumenti tecnologici avanzati.

? Punti chiave? In Breve Napoli ospiterà l’11 e il 12 giugno il congresso internazionale sulla gestione del paziente critico in pediatria. L’emergenza pediatrica si sposta tra le strade e i grandi hotel di Napoli, dove l’11 e il 12 giugno si terrà un confronto scientifico di portata nazionale per definire cosa fare e cosa non fare nei momenti più delicati della vita di un bambino. L’appuntamento, promosso dalla Simeup, riunirà esperti da tutta l’Italia e dall’estero per affrontare le sfide cliniche e organizzative che riguardano i piccoli pazienti in condizioni critiche. Il dibattito cercherà di fornire ai professionisti strumenti concreti per prendere decisioni rapide e basate sulle evidenze più recenti, in un settore dove la qualità delle cure e l’innovazione determinano la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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