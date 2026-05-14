In un intervento che ha coinvolto più discipline mediche, un team di chirurghi ha eseguito con successo un'operazione complessa che ha interessato contemporaneamente il seno e il fegato di una paziente. L'intervento, durato circa sette ore, ha previsto la rimozione di un tumore al seno e di metastasi al fegato nello stesso momento. La procedura ha richiesto la collaborazione di specialisti di chirurgia oncologica, chirurgia generale e anestesia, senza interruzioni durante tutta la durata dell'intervento.

? Punti chiave Come hanno fatto i chirurghi a operare seno e fegato insieme?. Quali specialità mediche hanno collaborato per sette ore consecutive?. Perché questa strategia evita i rischi di una seconda anestesia?. Come cambierà il futuro della chirurgia oncologica grazie a questo modello?.? In Breve Sinergia tra chirurghi di Troisi, Pellegrino, Musella e D'Andrea per sette ore operative.. Intervento combinato eseguito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.. Paziente dimessa in sette giorni dopo la rimozione di tumore e metastasi.. Modello multidisciplinare riduce rischi anestesia e tempi di degenza per pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, sfida medica vinta: seno e metastasi al fegato in un unico atto

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