Emergenza Intraospedaliera e pazienti critici | focus dell’Asl

L’Asl ha annunciato un nuovo intervento per affrontare l’emergenza intraospedaliera e migliorare la gestione dei pazienti critici. Secondo quanto comunicato, l’obiettivo è aumentare la rapidità di intervento e rafforzare la collaborazione tra i diversi reparti coinvolti. La strategia si basa su procedure più snelle e su un coordinamento più efficiente tra i professionisti sanitari, con l’intento di garantire risposte più tempestive ai casi più gravi.

Tempo di lettura: 2 minuti La rapidità d’intervento e la sinergia del team sono gli elementi che fanno la differenza soprattutto nell’emergenza clinica. E alla gestione del soccorso all’interno dell’ospedale è dedicato il corso integrato dell’ Asl Avellino sulla “ Emergenza Intraospedaliera “, in programma il 6 e 7 maggio presso l’ Aula multimediale del “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Un importante percorso di formazione promosso dall’ Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, volto a potenziare la sicurezza dei pazienti e l’efficacia degli interventi critici. L’iniziativa nasce dalla necessità di uniformare le procedure di soccorso e migliorare la capacità di risposta dei team sanitari di fronte al rischio di arresto cardiaco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza Intraospedaliera e pazienti critici: focus dell’Asl Notizie correlate Lunedì 9 marzo: sciopero ASL TSE, emergenza salva i pazientiUno sciopero nazionale proclamato da USI e SLAI COBAS impatterà lunedì 9 marzo sui servizi dell'ASL Toscana Sud Est, con possibili variazioni nelle... Novara, all'ospedale Maggiore nuove tecnologie per la gestione dei pazienti criticiNuovi strumenti e tecnologie per la gestione dei pazienti critici all'ospedale Maggiore di Novara grazie alla generosità della famiglia Sacco-Morano.