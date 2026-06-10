Mercato Napoli accordo trovato | Manna sta chiudendo il primo colpo dell’estate

Il Napoli ha raggiunto un accordo con l’esterno destro 21enne dell’Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili. La società lo considera il vice Di Lorenzo e sta preparando le trattative con il club belga. Khalaili sta per diventare il primo acquisto dell’estate. La trattativa con l’agente è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi. La firma dovrebbe arrivare presto, in attesa delle ultime formalità con il club belga.

Il Napoli ha un accordo con Anan Khalaili, esterno destro 21enne dell’ Union Saint-Gilloise. Per la società è lui il vice Di Lorenzo ideale, ma ora si dovrò trattare con il club belga. Napoli, accordo con Khalaili. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe accelerando sempre più per Khalaili. Il club azzurro avrebbe trovato un accordo di massima con il calciatore per un contratto fino al 2031 da 1.3 milioni a stagione. Il calciatore ha dato la sua totale apertura al trasferimento, con Manna che in questo momento si sente in vantaggio rispetto alla folta concorrenza dalla Premier League (Newcastle, Bournemouth e Tottenham su di lui). Anan Khalaili durante l’allenamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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