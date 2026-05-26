L'Inter sta per concludere un acquisto a parametro zero, con l’accordo ormai vicino. Le trattative sono state avviate settimane fa e si stanno definendo in questo periodo. La società ha scelto di anticipare le mosse per assicurarsi il giocatore senza dover pagare una cifra di trasferimento. La trattativa si concentra su un calciatore di esperienza che arriverà a parametro zero. Le parti coinvolte stanno perfezionando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’operazione.

Ci sono operazioni che iniziano mesi prima del mercato vero. Quando c’è un parametro zero importante disponibile, certe società preferiscono anticipare tutti. L’ Inter negli ultimi anni ha costruito parecchio anche così. Prima ancora di sedersi a discutere cifre enormi per i cartellini, ha spesso cercato giocatori esperti, pronti subito e con costi d’ingresso differenti rispetto alle operazioni tradizionali. Inter, obiettivo Dani Carvajal. Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’Inter avrebbe accelerato per Dani Carvajal, con il club nerazzurro che starebbe cercando di definire rapidamente i termini dell’ accordo. La strategia sarebbe chiara: evitare l’ inserimento di altre squadre italiane che potrebbero cambiare gli equilibri della trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marotta non perde tempo: il primo colpo a zero è vicinissimo all’Inter

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