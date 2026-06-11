Napoli | la Tangenziale diventa la prima Smart Road certificata in Italia

La Tangenziale di Napoli è diventata la prima Smart Road certificata in Italia. La strada utilizza tecnologie che consentono di comunicare con i veicoli in tempo reale, migliorando la gestione del traffico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di comunicazione o sui sistemi di prevenzione degli incidenti. La certificazione attesta l’adozione di soluzioni innovative per la mobilità intelligente, ma non sono stati comunicati ulteriori aspetti tecnici o operativi.

? Domande chiave? In Breve La Tangenziale di Napoli diventa la prima Smart Road certificata in Italia. La Tangenziale di Napoli ha ottenuto ufficialmente la certificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come prima Smart Road del Paese, segnando un punto di svolta per la mobilità nazionale. Il riconoscimento conferma che l’infrastruttura rispetta i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 702018, trasformando un’arteria urbana fondamentale in un ecosistema digitale avanzato. Questo traguardo è il risultato di una collaborazione strategica tra la società del Gruppo Autostrade per l’Italia, il Ministero e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), con il supporto tecnologico fornito da Movyon, polo d’innovazione del Gruppo Aspi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road del Paese

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