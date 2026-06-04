E' Tangenziale di Napoli la prima Smart Road d' Italia cosa significa

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E' la Tangenziale di Napoli la prima Smart Road italiana, ai sensi del Decreto Ministeriale 702018. A sancire il riconoscimento la certificazione ufficiale consegnata oggi ai rappresentanti del Gruppo Autostrade per l’Italia dal sottosegretario di Stato al MIT - Ministero delle Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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