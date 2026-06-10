La Tangenziale di Napoli ?parla? con i viaggiatori | prima smart road d?Italia

Decine di automobili senza conducente circolano sulla Tangenziale di Napoli, in sperimentazione come prima smart road d’Italia. Le vetture si muovono senza guidatore, ma questa tecnologia non è ancora autorizzata dalla legge. La sperimentazione avviene su un tratto specifico, dove sono stati installati sistemi di controllo e monitoraggio. Nessun incidente o problema segnalato finora. La sperimentazione prosegue in attesa di eventuali autorizzazioni ufficiali per l’uso su larga scala.

Decine di automobili senza conducente che sfrecciano sulla Tangenziale di Napoli in tutta sicurezza? Oggi non è consentito dalla legge, ma non è fantascienza: è, infatti, già possibile dal punto di vista tecnologico grazie all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi digitali, molti dei quali già attivi, che fanno dell’autostrada cittadina partenopea «la prima Smart Road del Paese», certificata ufficialmente dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità ai requisiti del decreto ministeriale 702018. Un evento storico per la mobilità italiana, che parte da Napoli, a conferma della centralità che la città ha conquistato negli ultimi anni nella vita del Paese, nell’ambito di una rinascita più generale dell’intero Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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