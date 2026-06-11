Gli ispettori hanno chiuso la cornetteria Cip & Ciop a Napoli, sequestrando circa 450 chili di cibo. Sono stati trovati alimenti non conformi alle norme e irregolarità nelle condizioni igienico-sanitarie. I gestori hanno spiegato che alcuni lavoratori non erano assunti regolarmente. Sono state comminate multe e effettuati sequestri di prodotti e attrezzature. La chiusura è avvenuta a seguito di controlli di routine e verifiche sulle condizioni di sicurezza del locale.

? Domande chiave? In Breve Sanzioni e sequestri alla cornetteria Cip & Ciop di Napoli: l’attività nel quartiere Marianella viene sospesa. Le autorità hanno disposto la chiusura immediata della cornetteria Cip & Ciop situata a Napoli, nel quartiere Marianella, dopo un’ispezione condotta dai carabinieri insieme ai funzionari dell’Asl di Napoli. L’intervento ha portato alla denuncia del titolare e all’individuazione di gravi irregolarità che coinvolgono sia la gestione del personale che la sicurezza alimentare. Il locale, che vantava una base di oltre 1,5 milioni di follower sui social, si trova ora al centro di un provvedimento che impatta direttamente sulla sua operatività. Il bilancio economico delle sanzioni inflitte è pesante per la gestione dell’attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Napoli, chiusa la cornetteria Cip & Ciop: multe e sequestri pesanti

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