L’obiettivo di uno smartphone puntato sulla clientela in attesa. Un’inquadratura fissa, pronta a cogliere e registrare, rigorosamente in diretta social, i volti di decine di giovani e giovanissimi in attesa dell’agognato cornetto notturno. Negli ultimi tempi era diventato questo il marchio di fabbrica di “Cip & Ciop”, la pasticceria di via Emilio Scaglione, al confine tra i quartieri Chiaiano e Piscinola, diventata una vera e propria star di TikTok, con un seguito di oltre 2 milioni di follower. Centinaia di clienti in fila ogni giorno e video virali capaci di totalizzare milioni di visualizzazioni. Numeri da capogiro che non sono bastati a evitare la stangata scaturita da un controllo dei carabinieri sulla sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, sigilli per la cornetteria star dei social "Cip & Ciop": «Lavoratori in nero e alimenti non sicuri»

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