Cip & Ciop chiusa la cornetteria da 1,5 milioni di follower | Lavoratori in nero e violazioni igieniche

La cornetteria Cip & Ciop di Napoli, con oltre 1,5 milioni di follower sui social, è stata chiusa dopo un intervento congiunto di carabinieri e personale dell’Asl. Durante il controllo sono state riscontrate irregolarità riguardanti i lavoratori, risultati in nero, e violazioni delle norme igieniche. La chiusura è stata disposta sulla base delle infrazioni trovate durante le verifiche.

La cornetteria Cip&Ciop di Napoli, nel quartiere Marianella, diventata celebre sui social grazie a oltre 1,5 milioni di follower e a un grande afflusso di clienti, è stata chiusa a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri insieme al personale dell’Asl di Napoli. Durante l’ispezione – scrive l’ AdnKronos – sarebbero stati individuati due lavoratori non regolarmente assunti, circostanza che ha comportato una sanzione di circa 36mila euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 24mila euro di multe amministrative. Sul piano igienico-sanitario, gli ispettori hanno rilevato tre gravi irregolarità e disposto il sequestro di circa 450 chilogrammi di alimenti. È stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 5mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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ma ha chiuso la cornetteria cip ciop di Napoli che faceva video e dirette perché dai controlli della struttura sono stati rilevati dei problemi su come è strutturata ma sono scioccata x.com

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