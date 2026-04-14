Il pomodoro per la ricerca Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici

Il prossimo giovedì, la delegazione di Arezzo della Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente a partire dalle 19. L’ente raccoglie fondi destinati alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici, con l’obiettivo di sostenere studi e progetti in questo settore. L’iniziativa si svolge in città e coinvolge volontari e cittadini che desiderano contribuire alla causa.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19.00 alle 21.00 presso il negozio Lapini in Corso Italia, 70, ad Arezzo, per l’evento di raccolta fondi con degustazione di schiacciate e vellutata al pomodoro e di olio del Podere Ortica a conclusione della nona edizione de “Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabile”. Questa iniziativa di Fondazione Veronesi, che si svolge in tutta Italia grazie alla mobilitazione di numerosi volontari, raccoglie fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il pomodoro per la ricerca”. Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici Presentazione di "Viaggio intorno al pomodoro”: il libro che finanzia la ricerca sui tumori pediatrici"Viaggio intorno al pomodoro” di Sarah Pellizzari Rabolini è un albo illustrato da Clara Leonardi che racconta la storia di uno degli alimenti più... Fondazione Armr: la XXXIII Cerimonia premia la ricerca scientifica e i giovani talentiSabato 24 gennaio 2026, nella Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, la Fondazione Armr – Aiuti Ricerca Malattie Rare (nella...