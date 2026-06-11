Un video mostra un uomo che accoltella un’altra persona a Belfast, in Irlanda del Nord. L’aggressione è avvenuta in strada e le immagini ritraggono il momento in cui si verifica il gesto violento. L’individuo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’attacco o sull’identità dell’aggressore. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Belfast Il video del brutale accoltellamento di Stephen Ogilvie è diventato immediatamente virale, in particolare su X. Nell’arco di qualche ora, si è trasformato in un grido di battaglia per l’estrema destra britannica Belfast Il video del brutale accoltellamento di Stephen Ogilvie è diventato immediatamente virale, in particolare su X. Nell’arco di qualche ora, si è trasformato in un grido di battaglia per l’estrema destra britannica Il video del brutale accoltellamento di Stephen Ogilvie a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, è stato girato la sera dell’8 giugno 2026 ed è diventato immediatamente virale sui social, in particolare su X. Nell’arco di qualche ora la clip si è trasformata in un grido di battaglia per l’estrema destra britannica, sempre più convinta che il vero razzismo nel paese sia quello contro la popolazione bianca. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Musk soffia sui social: «Non sono io, è questa immigrazione incontrollata»

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