Su Facebook, una parlamentare del Movimento 5 Stelle si è trovata a leggere un post della pagina ufficiale di un partito di centrodestra che riproduceva il suo intervento in aula, commentandolo in modo ironico. La parlamentare si è detta sorpresa nel scoprire che la pagina aveva condiviso il suo discorso, che aveva parlato delle condizioni dei parlamentari durante le votazioni sul decreto Sicurezza, senza specificare se fosse stata criticata o meno.

Accede a Facebook e resta basita. Perché qualcuno le segnala la pagina della Lega per Salvini premier che riproduce il suo intervento nell’aula di Montecitorio, chiaramente ironico, dopo una serie di votazioni a raffica e senza possibilità di interventi di replica sul decreto Sicurezza. Lei, Valentina D’Orso, deputata M5S super esperta di giustizia, diventa vittima di migliaia di commenti aggressivi e offensivi del tipo “stai zitta e fai il tuo dannato lavoro”. La sua colpa? Sul filo di un’evidente ironia aver detto la verità: “Non pensavo che bisognasse fare un allenamento fisico e andare in palestra per sedere sui banchi del Parlamento dove credevo si sviluppasse un’attività intellettuale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - D’Orso (M5s): “Io denigrata sui social dalla Lega solo perché ho detto che i parlamentari sono ridotti a pigiabottoni”

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