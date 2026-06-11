Nel parco di Soria è stata inaugurata una nuova giostra inclusiva, realizzata grazie ai fondi raccolti durante un festival musicale. I proventi dell’evento hanno permesso di finanziare l’installazione di questa attrazione pensata per favorire la partecipazione di bambini con diverse capacità motorie. La somma raccolta durante il festival ammonta a 2.000 euro, che sono stati destinati interamente alla realizzazione della giostra.

? Domande chiave? In Breve Una nuova giostra per il giardino di via Gattoni: il regalo dei giovani pesaresi ai bambini di Soria. I ragazzi del Good Pesaro Sound Festival hanno inaugurato una nuova giostra girevole nel giardino di via Gattoni, restituendo funzionalità a un’area verde fondamentale per le famiglie di Soria. L’intervento, che ha coinvolto anche la manutenzione delle panchine, nasce grazie ai fondi raccolti durante la prima edizione del festival musicale avvenuta la scorsa estate in piazzale della Libertà. Grazie alla partecipazione di Mattia Morganti ed Elia Pantaleoni, fondatori dell’associazione Pesaro è una Donna Intelligente, sono stati messi a disposizione 2.549 euro per la riqualificazione del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e solidarietà: nuova giostra inclusiva nel parco di Soria

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