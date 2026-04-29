Al parco di via Dragoni torna la Festa Intergenerazionale tra giochi musica e solidarietà

Nel parco di via Dragoni si terrà giovedì 30 aprile a partire dalle 15,30 una nuova edizione della Festa Intergenerazionale. L’evento prevede giochi, musica e momenti di solidarietà, attirando cittadini di diverse età che si incontrano per condividere un pomeriggio all’aperto. L’appuntamento è ormai consolidato nella tradizione locale e richiama la partecipazione della comunità forlivese.

Un pomeriggio semplice, fatto di incontri, sorrisi e relazioni che si intrecciano: giovedì 30 aprile, dalle 15,30, l’area verde di via Dragoni accoglie una nuova edizione della Festa Intergenerazionale, un appuntamento ormai atteso dalla comunità forlivese. L’iniziativa nasce all’interno di Rete.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bagnacavallo, a Masiera torna "Parco in Festa" tra memoria, musica e solidarietàPartirà il 24 aprile e si allungherà fino al 3 maggio la nuova edizione di “Parco in Festa” a Masiera di Bagnacavallo. Bogliasco a festa: Carnevale di solidarietà per un nuovo parco giochi per i bambini.Bogliasco nel cuore del Carnevale: una festa per i bambini e una comunità in crescita Bogliasco si prepara a vivere un Carnevale all’insegna della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Studentato e coabitazione intergenerazionale: un confronto sulle nuove politiche abitative; Fic festival, danza e musica invadono la città: dal 29 aprile al 10 maggio; 25 Aprile: Coriano celebra la Festa della Liberazione; Il 25 Aprile torna il Falkatraz Festival al Parco Kennedy: musica, libri, talk e cultura popolare. Buona festa della liberazione! Grazie a chi ha organizzato questa giornata di festa e di lotta. Un momento di gioia intergenerazionale, per incontrarsi, stare insieme, mangiare bene ,conservare memoria e costruire nuove prospettive . Calamandrei in quella ma - facebook.com facebook