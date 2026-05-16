Afragola vandalizzata la giostra inclusiva per bambini con disabilità

Ad Afragola, una giostra progettata per offrire divertimento ai bambini con disabilità è stata danneggiata da alcuni giovani che frequentano l’area nei giorni recenti. La struttura, pensata per garantire un’esperienza di gioco accessibile, si trova in una zona pubblica e non è più utilizzabile a causa dei danni subiti. Non sono stati riferiti interventi immediati di riparazione, né sono state rese note eventuali denunce o indagini in corso.

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