Afragola vandalizzata la giostra inclusiva per bambini con disabilità
Ad Afragola, una giostra progettata per offrire divertimento ai bambini con disabilità è stata danneggiata da alcuni giovani che frequentano l’area nei giorni recenti. La struttura, pensata per garantire un’esperienza di gioco accessibile, si trova in una zona pubblica e non è più utilizzabile a causa dei danni subiti. Non sono stati riferiti interventi immediati di riparazione, né sono state rese note eventuali denunce o indagini in corso.
Ad Afragola, la giostra inclusiva destinata ai bambini con disabilità è stata vandalizzata nei giorni scorsi da alcuni giovani frequentatori dell'area. La struttura era stata installata grazie alla collaborazione tra l'associazione Autismo Campania Onlus e l'attivista Fabio Capone, ed era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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