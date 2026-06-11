Musica a palla e scuolabus senza finestrini | Curaçao conquista i Mondiali prima di giocare

Una squadra di Curaçao ha festeggiato con musica a tutto volume e ha viaggiato a bordo di uno scuolabus senza finestrini, prima della partita d’esordio ai Mondiali 2026. La squadra ha partecipato alle celebrazioni ufficiali, anche se non si è qualificata per il torneo. La cerimonia di apertura si è tenuta oggi a Città del Messico, con la gara tra la squadra di casa e il Sudafrica.

Ogni campionato mondiale di calcio che si rispetti ha bisogno di una squadra che faccia sognare. E l’edizione 2026, al via oggi a Città del Messico con la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica non fa eccezione. La squadra individuata è la nazionale di Curaçao che ha già conquistato il web con il video di inizio della prima avventura mondiale della storia. Il filmato mostra la squadra a bordo di un vecchio autobus scolastico decorato con i colori della bandiera nazionale. Nemmeno a dirlo, è diventato virale in poche ore sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere) Il Curaçao è la nazionale più piccola che parteciperà ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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