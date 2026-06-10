La prima volta di Curacao ai Mondiali è una festa | l’arrivo dei giocatori con un vecchio scuolabus musica alta e balletti – Il video

La nazionale di Curaçao ha fatto il suo debutto ai Mondiali con un ingresso colorato e festoso. I giocatori sono arrivati a bordo di uno scuolabus senza finestrini, accompagnati da musica, cori e balli. L’evento ha coinvolto anche l’aeroporto e il campo di allenamento, creando un’atmosfera di festa. La squadra ha così inaugurato la sua prima partecipazione alla competizione internazionale, attirando l’attenzione per il clima di allegria e spensieratezza.

Un’onda blu si è abbattuta sui Mondiali. È arrivata negli Stati Uniti su uno scuolabus di altri tempi senza finestrini, con musica alta, cori e giocatori pronti a ballare ovunque, dall’aeroporto al campo di allenamento. Il Curacao si sta avvicinando al primo Mondiale della sua storia come se fosse una gita scolastica, come chi vuole festeggiare la sola partecipazione a una competizione così importante. Così, mentre si avvicina l’esordio contro la Germania al Nrg Stadium di Houston, il 14 giugno, la nazionale più piccola ad aver mai partecipato a una Coppa del Mondo sta vivendo questi attimi leggendari con una leggerezza che ha già attirato la simpatia di tutti i tifosi. Spicca lo scuolabus che sta trasportando la squadra, di colore blu e giallo come la bandiera. 🔗 Leggi su Open.online

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