Ai Mondiali il Curaçao come in gita | la nazionale arriva su un vecchio scuolabus

Notizia in breve

Durante i Mondiali, la nazionale di Curaçao è arrivata alla partita a bordo di un vecchio scuolabus, come se fosse una gita scolastica. È il primo Mondiale per la squadra, e l’intera delegazione ha partecipato con entusiasmo. La squadra è stata accompagnata dal commissario tecnico olandese e ha fatto ingresso nello stadio con un clima di festa. La presenza della nazionale è stata accolta con entusiasmo dai tifosi presenti.