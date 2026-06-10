Ai Mondiali il Curaçao come in gita | la nazionale arriva su un vecchio scuolabus

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali, la nazionale di Curaçao è arrivata alla partita a bordo di un vecchio scuolabus, come se fosse una gita scolastica. È il primo Mondiale per la squadra, e l’intera delegazione ha partecipato con entusiasmo. La squadra è stata accompagnata dal commissario tecnico olandese e ha fatto ingresso nello stadio con un clima di festa. La presenza della nazionale è stata accolta con entusiasmo dai tifosi presenti.

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Primo storico Mondiale e per Curacao è tutta una festa. La nazionale guidata dal ct olandese Dick Advocaat si sta già facendo notare prima che si alzi ufficialmente il sipario sul torneo iridato: trasferimenti in modalità gita per la squadra che è andata all’aeroporto a bordo di un vecchio scuolabus, senza finestrini, rigorosamente blu, con musica ad alto volume e i giocatori che cantano. Curacao farà il suo esordio da brividi a Houston domenica contro la Germania. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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